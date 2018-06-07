РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Специально для праздника Дня России кондитеры Люберец испекут 10-килограммовый торт в виде триколора, которым угостят жителей городского округа в парке «Наташинские пруды», сообщила «РИАМО в Люберцах» генеральный директор ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» Ирина Гармашева.

«Так называемое угощение по-люберецки мы подготовили для жителей горокруга. Это будет торт с чаем. Наши кондитеры специально для праздника (Дня России – ред.) испекут 10-килограммовый торт в виде российского триколора с гербом размером 50 на 80 см. Это будет, как и в прошлом (2017 году – ред.) году, суфле с вишней», – сказала Гармашева.

Она добавила, что в 2018 году торт будет украшаться не с помощью крема, а с помощью мастики.

«Надеюсь, горожане оценят работу наших кондитеров. Приглашаем всех на приятное чаепитие. Тем более, что по традиции почетная миссия разрезать торт поручена главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому», – отметила Гармашева.

День России – государственный праздник в РФ, который отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года.