РИАМО - 7 июн. Министерство образования Московской области намерено расширить социальную ипотеку для воспитателей в связи с большим количеством заявок, сообщила глава ведомства Марина Захарова.

«Социальная ипотека началась в 2016 году, сегодня в ней могут принимать участие только преподаватели, которые уже работают в системе Московской области. Помимо учителей, также воспитатели имеют право участвовать в социальной ипотеке. Было такое обращение к губернатору Московской области. Нам выделили в этом году семь мест, на них подана 81 заявка из муниципальных образований. Мы будем выходить с предложением расширить социальную ипотеку и для этой категории тоже», - сказала Захарова в ходе заседания Мособлдумы.

Как уточняется в презентации, от учителей уже поступило 68 заявок, всего выделено 50 мест.

Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ее участниками могут стать учителя, врачи, тренеры-преподаватели, а также молодые ученые и молодые уникальные специалисты. Этот продукт нацелен на привлечение и закрепление в регионе профессиональных кадров социальной сферы, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность высокотехнологичных отраслей экономики, доступность здравоохранения, качество образования и развитие физической культуры.

В рамках подпрограммы правительство Московской области погашает полную стоимость жилья, которое приобретают участники по договору купли-продажи или долевого участия. Первая половина предоставляется в виде субсидии, а оставшаяся будет выплачиваться ежемесячно на протяжении 10 лет. Таким образом, получателю субсидии необходимо выплачивать лишь проценты по кредиту. Программа рассчитана на период с 2016 по 2027 годы. Основные мероприятия по отбору и обеспечению жильем осуществляются в первые три года. В последующий период будет выплачиваться компенсация.