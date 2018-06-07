РИАМО - 7 июн. Россия движется в правильном направлении - к зоне «белой полосы», сообщил в четверг в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос ожидаемый, потому что речь в данном случае должна идти о результатах работы за прошлый год. Я взял с собой данные по прошлому году и тенденции за первый квартал текущего 2018 года. Если говорить категориями «белая», «черная», «серая» полоса, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Конечно, и в природе не бывает абсолютной чистоты ни в чем. <…> В целом мы движемся в абсолютно правильном направлении», - сказал президент.

По его словам, Россия вышла в сторону устойчивого роста экономики - 1,5% за прошлый год. Также в Росси растет промышленность, сельское хозяйство.

«Все это приобрело устойчивую тенденцию. <…> У нас исторический минимум по инфляции, это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. Это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций - за прошлый год 4,4%», - добавил Путин.

По его словам, показатель прямых инвестиций гарантирует рост в ближайшей перспективе.

«У нас хорошее сальдо торгового баланса. Мне приводят разные цифры - 120-130 миллиардов (долларов США – ред.) по прошлому году, 115 - окончательная цифра, но это цифра очень большая. У нас очень низкий уровень внешней задолженности, менее 20%, рост наблюдается золотовалютных резервов Центрального банка, сейчас около 450 миллиардов (долларов США – ред.) уже. Все это говорит о том, что у нас стабильные условия для развития экономики», - сказал Путин.

Он добавил, что в России продолжает расти продолжительность жизни, страна вышла на устойчивый рост дохода граждан.

«Заработные платы выросли на 1,9%, реальные доходы населения - на 3,8%. Разные цифры эксперты приводят, если вычесть дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5 тысяч рублей, которые были сделаны в конце прошлого года, то это будет 3,8%. Сразу хочу оговориться, конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это объективная статистика», - сказал Путин.

Он добавил, что в России существенно растет экспорт машин и оборудования, что говорит об определенных структурных изменениях в экономике. Также растет экспорт сельхозпродукции, который в позапрошлом году составлял 20 миллиардов долларов и превысил экспорт вооружений - 15 миллиардов долларов. В 2017 году экспорт сельхозпродукции составил 23 миллиарда долларов, а показатель в 2018 году «будет еще больше».

«Можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой «белой» зоны. Но проблем, конечно, еще достаточно», - сказал Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.