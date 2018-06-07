РИАМО - 7 июн. Эксплуатация 24 рекламных щитов, установленных вдоль федеральной трассы М-7 в Подмосковье, пополнит дорожный фонд России на 33,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

Подведены итоги аукциона на установку и эксплуатацию в течение пяти лет новых рекламных щитов в полосе отвода федеральной трассы М-7 в Московской области.

«В аукционе приняли участие пять компаний, которые претендовали на 24 рекламные конструкции. По итогам торгов общая сумма выплат в бюджет страны от будущих контрактов составит порядка 33,5 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Торги провел «Российский аукционный дом» по принципу повышения начальной цены, что создало условия максимальной конкуренции участников рынка и в итоге обеспечило дополнительные поступления в бюджет страны. В лоты были включены одни из самых распространенных типов наружных рекламных конструкций – щиты формата 5 на 15 метров, а также 3 на 6 метров. Разместятся новые рекламные конструкции вдоль автомобильной трассы в городском округе Балашиха и Богородском городском округе.

Рекламные конструкции, размещенные в полосе отвода федеральных трасс в перспективе должны стать еще одним важным источником наполнения дорожного фонда РФ. Все поступления от их установки и эксплуатации пополнят государственную казну и позволят распределить дополнительные средства на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры.