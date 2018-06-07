РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. В четверг в Подольске прошли публичные слушания по исполнению бюджета городского округа в 2017 году, дефицит составил более 400 миллионов рублей, сообщила в ходе доклада председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Светлана Коткова.

Публичные слушания проекта решения совета депутатов Подольска «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2017 год» прошли в четверг в совете депутатов. Ранее проект бюджета опубликовали в средствах массовой информации, утвердили состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, на которые пригласили участников бюджетного процесса.

«Показатели исполнения бюджета за отчетный год характеризуются следующими данными. Согласно основным параметрам бюджета горокруга Подольск за 2017 год, общий объем доходов составил 11 миллиардов 130 миллионов рублей, или 89% к утвержденному плану. Общая сумма расходов - 11 миллиардов 564 миллиона рублей, что составляет 88,5% от плановых назначений. Дефицит составил 433,5 миллиона рублей», - сказала Коткова.

По ее словам, проект бюджета прошел общественные слушания, теперь депутаты будут утверждать его на очередном заседании совета депутатов Подольска, которое пройдет до конца июня.