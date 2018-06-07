РИАМО - 7 июн. Платформа станции метро «Говорово» в Москве, отделку которой закончили строители, получила необычный дизайн: на люстрах изображен лабиринт, а колонны имеют подсветку, создающую эффект дождя, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Завершилась отделка платформенной части станции метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии метро. У станции необычный дизайн: на потолке смонтированы лампы с рисунком в виде лабиринта, а колонны подсвечены изнутри, создавая стереоэффект дождя», – сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

«Говорово» – станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Она расположена вдоль Боровского шоссе к востоку от улицы 50 лет Октября.

«Говорово» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».