РИАМО - 7 июн. Федеральная антимонопольная служба России защитила права застройщика, компании «ЖилИно» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых домов в Подмосковье, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

ФАС России рассмотрела жалобу застройщика ООО «ЖилИно» по «ускоренной» процедуре обжалования.

«Было установлено, что министерство строительного комплекса Московской области неправомерно отказало застройщику во вводе жилья в эксплуатацию, сославшись на невозможность поэтапного ввода объекта и необходимость получения согласования на строительство в территориальном управлении Росавиации, поскольку земельный участок расположен в приаэродромной территории «Шереметьевао», - говорится в сообщении.

При этом, как отметил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев, согласование строительства на приаэродромной территории не требуется на этапе ввода объектов в эксплуатацию.

Кроме того, в феврале этого года Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило, что ООО «ЖилИно» не требуется дополнительного согласования от ФОИВа, поскольку такое согласование застройщик получил еще в 2011 году.

«Решение по жалобе было принято на 10-й день с момента обращения. Ведомству предписано повторно рассмотреть обращение застройщика с учетом замечаний антимонопольной службы», - уточнил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

По его словам, в скором времени основания для обжалования действий органов власти в ФАС по короткой процедуре в сфере градостроительных отношений будут расширены, что позволит ускорить и упростить для предпринимателей процесс защиты своих прав. Соответствующие поправки в статью 18.1 закона о защите конкуренции прошли первое чтение.