В Московской области около 4 миллиона дачников и порядка 12 тысяч дачных товариществ, и их ряды постоянно пополняются. Иметь дачу в Подмосковье мечтают многие москвичи и жители области. Во сколько обойдется покупка дачи в этом сезоне, от чего зависит цена, и на что стоит обратить внимание будущим дачникам, корреспондент РИАМО выяснил у экспертов.

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Нужно торговаться

Выбор дачных участков в Подмосковье сегодня очень широк – бюджет варьируется в зависимости от расстояния до Москвы, размера земельного участка, наличия коммуникаций, а также качества построек и ситуации с правоустанавливающими документами, говорит руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет недвижимости» Светлана Жукова.

«К примеру, в сегменте дальних дач вполне можно рассмотреть предложения стоимостью до 1 миллиона рублей за участки площадью от 8 до 15 соток», – говорит эксперт.

Если же вы хотите приобрести участок поближе к Москве, это не значит, что придется разориться.

«Ближе, на расстоянии до 45 километров от МКАД, также можно найти очень доступные варианты: рынок дач нельзя назвать активным, поэтому у покупателей зачастую есть возможность торга до стоимости меньше 2 миллионов рублей», – советует Жукова.

Однако не все варианты подходят для круглогодичного проживания. Дачи, пригодные для жизни в любое время года, оцениваются в более крупные суммы.

Если говорить о том же расстоянии при наличии всех необходимых удобств, то стоимость предложений уже начинается от 3 миллионов рублей и выше.

Итоговая цена будет зависеть от качества коммуникаций и площади земельного участка. Так, дома площадью от 200 квадратных метров с подключением к централизованным магистральным коммуникациям могут быть проданы от 6 до 15 миллионов рублей.

По данным «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», самое бюджетное предложение в базе – это участок 6 соток с домом-недостроем за 400 тысяч рублей, который расположен в Сергиево-Посадском районе. Самый дорогой вариант – 210 миллионов рублей за дом без отделки в поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища.

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Чем дальше – тем дешевле

Традиционно наиболее востребованы у дачников запад, северо-запад, север и юго-запад Московской области. Так, в пределах «малой бетонки» при бюджете до 3 миллионов рублей и площади дома от 100 квадратных метров с электро- и водоснабжением на юго-востоке, востоке и юго-западе области найдутся десятки объявлений, на юге и севере – единицы, на западе – буквально ничего.

Хотя, конечно, покупатели учитывают не только статус, но и то, как удобнее добираться до дачи. То есть житель северо-востока, скорее всего, рассмотрит предложения в том же направлении, например, в Сергиево–Посадском районе, чтобы как можно меньше времени тратить на дорогу.

Вопрос транспортной доступности является очень важным для покупателей загородной недвижимости: основной интерес к предложениям на расстоянии до 35-45 километров от МКАД, уточняет специалист «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Например, скромная, но вполне приличная дача – дом 110 квадратных метров на 8 сотках, с магистральным газом, пригодная не только для летнего отдыха. Находится объект в поселке Луговая в 15 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. А вот совершенно аналогичный дом, даже просторнее – 150 квадратов, со всеми коммуникациями и туалетом, на 9 сотках в Талдомском районе, в 5 раз дальше от Москвы, зато в 6 раз дешевле.

Однако «дальние» дачи тоже приобретают. Например, если бюджет ограничен, но при этом покупатель желает выезжать за город на длительный период, чтобы проводить весь летний сезон или отпуск на природе.

«Наличие железнодорожной платформы рядом с участками будет дополнительным плюсом», – отмечает эксперт.

Важный момент – транспортная доступность: заранее оцените, удобно ли добираться на машине, есть ли поблизости железнодорожное сообщение, сколько времени будет занимать у вас дорога до дачи.

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Дачная «классика»

Как отмечает руководитель отдела продаж городской и загородной недвижимости офиса «На Киевской» компании «МИЭЛЬ» Светлана Вольская, из последних трендов – отказ от участков 6 соток как от пережитка прошлого.

«На 6 сотках неудобно и бессмысленно строить большой дом, потому что он съест всю площадь участка. Некоторые стараются купить сразу два участка и объединить их», - говорит Вольская.

По словам эксперта «НДВ», покупка дачи с участком площадью 8-10 соток – это классика. Обычно этого вполне достаточно для постройки небольшого дома и огорода. Выбор при этом напрямую зависит от бюджета – можно взять и побольше, если средства позволяют.

Также на цену дачи влияют такие факторы, как близкое расположение лесов и водоемов, что увеличивает стоимость до 10-15%.

А негативными факторами являются линии электропередачи и крупные автодороги вблизи участков.

«При большом выборе предложений покупатель выберет вариант без ЛЭП, свалок рядом и оживленных трасс под носом, хотя они и отнимают до 20% от стоимости предложения», – объясняет Жукова.

Все эти факторы имеют значение даже в том случае, когда дачу покупают на сезон, а не для круглогодичного проживания, добавляет эксперт.

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Дом под снос

По словам Жуковой, очень часто качество дачных построек не выдерживает никакой критики, если это не элитный коттеджный поселок, поэтому стоимость предложения в основном складывается из цены земельного участка. Старый дом новые хозяева зачастую сносят, чтобы поставить новый.

Например, участок с очень выгодным расположением – всего 3 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, но с домом под снос – за 4 миллиона рублей. Буквально напротив находится престижный коттеджный поселок – там дом 600 «квадратов» на скромных 8 сотках стоит в 10 раз дороже. В пересчете на сотку земли второй вариант дороже в шесть раз при всех прочих равных, подсчитали эксперты «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Есть еще ряд нюансов, которые очень важно изучить при покупке дачи.

В первую очередь, это юридическая ситуация. Необходимо проверить категорию и назначение земли, основание получения права собственности, есть ли весь пакет документов, стоит ли дом на кадастровом учете и т.д.

Еще один важный вопрос – особенности рельефа. «Скажем, если земельный участок находится в низине, то нужно быть к готовым к весенним подтоплениям. Значит, может потребоваться покупка насосного оборудования», – предупреждает эксперт «НДВ-Супермаркет недвижимости».

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«Погоня за газом»

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области

Наличие коммуникаций является одним из ключевых пунктов при выборе: цена дачи повышается, если в наличии инфраструктура, позволяющая обеспечить круглогодичное проживание: электричество, газ, вода, канализация.

Настоящую охоту потенциальные дачники ведут за магистральным газом. Чтобы понять, насколько это дорогая опция, достаточно сказать, что при бюджете до 5 миллионов рублей газ будет только в каждом шестом доме, а при бюджете до 3 млн – только в каждом десятом, отмечают в агентстве.

«Подключение к магистральным коммуникациям является существенным плюсом, который позволяет жить на даче в любой сезон, однако и стоимость предложения значительно выше», – отмечает Жукова.

Таким образом, выбор дачи зависит от ваших приоритетов: если собственник планирует изредка выбираться на дачу только по выходным, то можно обойтись и минимальными удобствами, например, канализация – септик, вода в колодце, электричество в доме.

«Если же дача будет вторым домом, то тогда стоит задуматься о выборе качественных предложений», – советует собеседница агентства.

Кстати, в ближайшие 5 лет все подмосковные СНТ приведут в порядок. В этом году власти Москвы и Подмосковья договорились о сотрудничестве. Программа, рассчитанная на 5 лет, предполагает не только строительство дорог, обеспечение электричеством и водой, но и помощь в регистрации дачных построек, в постановке на кадастровый учет и межевании. На эти цели будут выделять по 5 миллиардов рублей в год.

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