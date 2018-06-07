РИАМО - 7 июн. В Подмосковье за прошлый год было наложено штрафов на сумму более 270 тысяч рублей за незаконное распространение сим-карт, всего их изъяли свыше 60 тысяч штук, сообщил в четверг руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО Дмитрий Сокоушин.

По его словам, незаконное распространение сим-карт является серьезной проблемой.

«Нами регулярно проводятся мероприятия. По результатам Возбуждено 166 административных дел, наложено штрафов на сумму 274 тысяч рублей. Изъято более 62 тысяч сим-карт», - сказал Сокоушин.

Он отметил, что проводимые рейды не являются достаточно эффективными.

Как уточняется в презентации, более 60% изъятых сим-карт оператора «Билайн», 17% - «Мегафон», 15% - МТС, 6% - Tele2.