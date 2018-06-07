РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг отправил в отставку исполняющего обязанности главы Орехово-Зуевского района Бориса Егорова.

Жители района пожаловались на мусорный полигон, а также на недостроенную поликлинику и детский сад. Глава региона подчеркнул, что руководство района не общалось с жителями и не разъяснило ситуацию с проблемными объектами.

«Было выступление жителей, был накал эмоций. Обсуждались три темы, я хотел бы сегодня разобраться и, самое главное, дать ответы на вопросы жителям, почему так произошло, как мы будем решать эти проблемы. <…> Где вы были, когда в вверенном вам городском округе произошло такое событие, а вас, власти, почему-то не оказалось рядом? Если людей это волнует, вы должны были дать ответы на все интересующие вопросы. Борис Владимирович, с вами я работать в таком режиме не готов и не буду», - сказал Воробьев.

На должность нового главы губернатор поддержал руководителя администрации городского округа Ликино-Дулево Евгения Рунова.

«Губернатор поддержал мою кандидатуру на конкурс, который состоится 14 июня. Моя кандидатура предложена на пост вновь образованного городского округа Ликино-Дулево. Задача, которую губернатор обозначил на встрече, - это ремонт детской поликлиники, сдача детского сада и, конечно, полигон ТБО», - отметил Рунов.