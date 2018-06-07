РИАМО - 7 июн. На северо-востоке Москвы в начале 2019 года планируют ввести в эксплуатацию крытый легкоатлетический манеж, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится по адресу: Инженерная улица, владение 5А (СВАО).

«Спортивный комплекс строится для воспитанников ГБУ «Спортивная школа №82» Москомспорта по соседству с действующим зданием спортивной школы. В крытом манеже разместится спортивный зал размером 120 на 48 метров, а также тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские, массажная, инфракрасная сауна, кабинет врача, буфет, административные помещения», - говорится в сообщении.

На прилегающей территории оборудуют парковку для стоянки машин и микроавтобусов. Въезд и выезды организуют со стороны улицы Бегичева и проезда Черского.

Манеж возводится за счет городского бюджета. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»».

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. На объекте на Инженерной улице ведутся монолитные работы на административно-бытовом корпусе, а также устройство металлоконструкций спортивного зала. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.