РИАМО - 7 июн. Правительство Московской области наделили правовом выделять участки недр для добычи ископаемых без торгов, сообщила в четверг председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

«На 54-м заседании в трех чтениях приняты изменения в региональный закон «О порядке предоставления участков недр местного значения». Изменения коснулись, в частности, вопроса по упрощению порядка предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Областное Минэкологии наделено новыми полномочиями», - сказала Полякова.

Она уточнила, что участки недр местного значения без проведения аукционов будут предоставляться в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях исполнения контракта или договора на осуществление дорожной деятельности.

По словам председателя комитета, изменения должны повлиять на сокращение времени строительства автодорог общего пользования. На сегодняшний день оформление всей необходимой разрешительной документации требует серьезных временных и финансовых затрат, которые в конечном счете сказываются на автомобильной ситуации: ремонт и появление новых жизненно важных автомобильных артерий затягиваются.

«Но при этом мы понимаем, что всегда есть обратная сторона медали. Поэтому упрощение процедуры не должно «быть на руку» тем, кто просто хочет, прикрываясь проектом дороги, бесконтрольно добывать строительный материал для своих корыстных целей, тем самым просто воруя полезные ископаемые у государства», – уточнила Полякова.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.