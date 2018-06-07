РИАМО - 7 июн. В 12:00 по московскому времени в России стартовала прямая линия президента РФ Владимира Путина, в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей.

Прямую линию показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», транслируют радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» - ежегодная специальная программа. В прошлом году она прошла 15 июня. Разговор президента с россиянами длился почти четыре часа, за это время Путин ответил на 68 вопросов.