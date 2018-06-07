РИАМО - 7 июн. В городском округе Озеры начинается замена аварийного участка безнапорного канализационного коллектора, работы организованы после жалобы жителя на утечку сточных вод, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В результате проверки ведомства выяснилось, что линия была построена еще в 30-х годах прошлого века из древесины, поэтому ремонту она не подлежит. После обращения ведомства в администрацию городского округа, в Озерах уже закупили материалы для замены разрушенного участка.

«В настоящее время завершается согласование ремонтных работ, поскольку земельный участок находится в полосе отвода железной дороги. В ближайшее время аварийный участок будет заменен. До этого МП «РЭУ» округа будет откачивать стоки и вывозить их на очистные сооружения автотранспортом», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.