РИАМО - 7 июн. В текущем году жителям Подмосковья выдали лекарства более чем по 1,1 миллиону льготных рецептов, в регионе проживает порядка 680 тысяч льготников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Жителям Московской области, относящимся к льготным категориям граждан, с начала 2018 года отпущено лекарственных препаратов по более чем 1,18 миллиона рецептов на общую сумму 4,8 миллиона рублей», – сказала Забралова.

По ее словам, на территории Московской области в настоящий момент проживает порядка 680 тысяч льготников, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение.

Как напомнил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, в 2017 году выписано порядка 3,2 миллиона льготных рецептов на общую сумму в размере 9,1 миллиарда рублей.

«На территории Подмосковья насчитывается порядка 320 аптечных пунктов по отпуску льготных препаратов, семь из которых — полного цикла, с круглосуточным режимом работы. Общее финансирование для оказания амбулаторной помощи в 2018 году составит более 10 миллиардов рублей», - уточнил Марков.

По словам министра, все возникающие вопросы по лекарственному обеспечению решаются в рабочем порядке в министерстве здравоохранения Московской области и на местах. В отдельных случаях в индивидуальном порядке осуществляются закупки необходимых лекарственных препаратов.