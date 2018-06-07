РИАМО - 7 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу смогут заказать в бесплатных поездах различные блюда, включая вегетарианские, а также взять пиво или вино, сообщается на сайте АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации».

Дирекция утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, которые будут задействованы в бесплатной перевозке болельщиков и представителей СМИ во время проведения мундиаля.

«В меню будут представлены вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски. Также для иностранных гостей, которые захотят познакомиться с русской кухней, в меню включены такие блюда, как солянка, щи, блины и так далее. В меню вагонов-ресторанов также включены холодные и горячие безалкогольные напитки, алкогольные напитки (вино и пиво), крепость которых не будет превышать 16,5 градусов», – говорится в сообщении.

Продажа крепких алкогольных напитков будет вестись в соответствии с действующим законодательством и на основании отдельных поручений правительства. Во всех поездах будет организована продажа официальной сувенирной продукции чемпионата.

В поездах «Ласточка» и «Стриж», которые будут курсировать на маршруте Москва-Нижний Новгород, будет организована развозная торговля, в перечень продукции которой будут входить закуски, бутерброды, холодные безалкогольные напитки.

«Для бесплатной перевозки болельщиков и аккредитованных FIFA представителей СМИ задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест до 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018. Уже сейчас забронировано 86% мест на поезда, которые прибывают на матчи группового этапа и 60% на поезда к матчам плей-офф», – уточняется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».