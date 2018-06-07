РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Жители новостроек на улице Барыкина в домах №№4 и 8 микрорайона Самолет в городском округе Люберцы пожаловались на ржавую воду из-под крана, об этом они сообщили в своей группе в Instagram.

По словам жителей, дом новый и трубы - тоже. Однако 4 июня полдня до самого вечера текла ржавая вода. На следующий день вода также была желтой и с запахом машинного масла. В итоге, следы на раковине жителям пришлось отмывать спецсредством от ржавчины.

«По данному адресу проходила промывка сетей. В связи с этим возникли проблемы с водоснабжением. В настоящее время все проблемы устранены», - написал в комментариях сотрудник управления ЖКХ администрации Люберец.