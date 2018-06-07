РИАМО - 7 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды выдающимся жителям Подмосковья в преддверии Дня России, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В четверг в доме правительства Подмосковья состоялась церемония вручения государственных наград и наград Московской области в честь Дня России.

«Традиционно в преддверии Дня России мы вручаем награды тем, кто проявил характер, профессионализм, мастерство, заслужил уважение коллег и стал лидером в своем деле, кто своим трудом делает наше Подмосковье, нашу страну лучше, потому что во все времена успех и победы России - это успех каждого региона, результат самоотверженности и трудолюбия людей», - сказал Воробьев.

Знаком «За заслуги перед Московской областью» II степени награжден Владимир Лаптев, который являлся главой Ногинского района с 1996 по 2016 годы. Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены шесть человек, среди них депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

Почетную грамоту получили три жителя Подмосковья. Также губернатор вручил пять паспортов гражданина России пяти жителям региона. Также в рамках награждения были вручены два гранта губернатора Московской области ученикам подмосковных школ.

За победу в международной олимпиаде по астрономии, астрофизике и за призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников по экономике и математике грант в размере 900 тысяч рублей получил ученик 11 класса гимназии №1 подмосковного Жуковского Даниил Долгов.

«Я очень рад, что смог достичь этого успеха, что мой труд оказался полезен. Астрономией у меня увлечение где-то с шестого класса», - сказал журналистам Долгов.

Он добавил, что он уже участвовал в международных олимпиадах по астрономии в Болгарии, Таиланде и Индии.

За призовое место во всероссийской олимпиаде школьников по истории, обществознанию и мировой художественной культуре грантом в размере 300 тысяч рублей удостоена ученица 10 класса Гимназии №12 городского округа Долгопрудный Ксения Самарина.

«Я очень рада оказанной чести, думаю, что это будет стимулировать меня идти вперед, мой максимум еще не достигнут», - сказала журналистам Самарина.

Она отметила, что увлекается историей с пяти лет. В настоящее время ее специализацией является история России XIV века. Полученный грант планирует потратить на образование и саморазвитие.

«Это неожиданно, потому что первой наградой своей я считаю то, что космонавты не сделали ни одного критического замечания за 30 лет по всем моим интерьерам», - добавила космический архитектор, художник, создатель интерьеров космических кораблей СССР «Союз», «Салют», «Буран», орбитальной станции «Мир», автор международной эмблемы «Союз-Аполлон» Галина Балашова, получившая знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.