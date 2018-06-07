РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Жителя города Рошаль 56 лет с многочисленными ожогами доставили вертолетом санавиации в больницу Подольска, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из города Рошаль в больницу Подольска доставлен мужчина 56 лет с ожогами лица, верхних конечностей, груди, живота, бедер 1-2-3 степени (обожжено 20% поверхности тела). Диагностированы ожоговая болезнь, токсемия, септикопиемия», - говорится в сообщении.

Помимо этого, второй вылет санавиацией был из города Павловский Посад в больницу Ромашково, на вертолете госпитализировали женщину 37 лет с ожогами лица, шеи, грудной клетки, живота, верхних конечностей 2-3 степени (обожжено 50% поверхности тела). У пострадавшей диагностированы также термоингаляционная травма и ожирение 3 степени.

В Наро-Фоминске в ДТП мужчина 37 лет получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы правой височной кости, глазницы, ребер. Пострадавший доставлен в больницу города Красногорска.