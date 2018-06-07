РИАМО - 7 июн. Мособлдума наделила правительство Московской области полномочиями по согласованию отнесения поселений и городских округов к ценовой зоне теплоснабжения, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается дополнить полномочия правительства Московской области полномочием по согласованию отнесения поселения, городского округа, находящихся на территории Московской области, к ценовой зоне теплоснабжения», - сказала на заседании думы председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова.

Она отметила, что ценовые зоны теплоснабжения вводятся федеральным законодательством и необходимы для совершенствования тарифного регулирования в сфере теплоснабжения.

В соответствии с законопроектом, ценовые зоны, в которых цены на тепловую энергию будут ограничены предельным уровнем цены, будет согласовывать правительство Московской области. После чего предложения будут направляться в министерство энергетики РФ для принятия окончательного решения.

Депутаты Московской областной думы приняли законопроект в трех чтениях.

Ранее федеральные власти приняли решение о принципиальном изменении подхода к системе отношений и модели ценообразования в сфере теплоснабжения посредством внедрения целевой модели рынка тепловой энергии. Данная модель предполагает переход от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Целевая модель рынка тепловой энергии внедряется поэтапно.

Ценовые зоны теплоснабжения – поселения и городские округа, в которых цены на поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией тепловую энергию ограничены предельным уровнем цены.