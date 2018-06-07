РИАМО - 7 июн. Дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается на территории Москвы в течение дня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в четверг в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы быть осторожнее, находясь на улице.