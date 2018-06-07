РИАМО - 7 июн. Более 12,7 тысяч вызовов приняли психологи системы-112 Московской области за два года ее работы, они дежурят в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Операторы-психологи работают в системе-112 Московской области со дня ее образования 1 июня 2015 года. Специалисты подключаются к общению с заявителем в среднем 20 раз за сутки», – сообщил Пестов.

Чаще всего они включаются в работу с заявителем в случае экстренных ситуаций, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии, не может сосредоточиться и предпринять правильные действия до прибытия экипажа экстренной службы.

В таких ситуациях специалисты оказывают психологическую помощь заявителю и остаются с ним на связи до приезда экстренных служб.

Также психологов системы-112 подключают к обработке вызовов, когда обращаются люди, переживающие семейные проблемы – развод, напряженные отношения между членами семьи, трудности в воспитании детей и во взаимодействии с окружающими. Значительное количество звонков поступает также от людей, страдающих физическими заболеваниями или психическими расстройствами.

«Операторам-психологам нередко приходится работать с людьми, находящимися в суицидальном состоянии. За все время работы психологи обработали более 1,5 тысяч подобных вызовов, по каждому из которых была оказана реальная помощь», – отмечается в сообщении.

Причины тяжелого состояния обратившегося бывают разные – болезни, потеря близких, душевные травмы, проблемы с алкоголем. По каждому такому случаю психологи оказывают профессиональную поддержку, дают советы, позволяющие стабилизировать состояние заявителей и отвлечь их от мыслей о суициде.