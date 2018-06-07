РИАМО - 7 июн. Публичные слушания по исполнению бюджета Московской области за минувший год состоятся в Московской областной думе 20 июня, передает корреспондент РИАМО.

«Губернатор Подмосковья внес в Мособлдуму проект закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2017 год». Предлагается в целях обеспечения открытости опубликовать проекта закона в СМИ, принять решение о проведении публичных слушаний 20 июня в 13:00 в Мособлдуме», – сказал председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, представляя законопроект.

Он отметил, что состав документов и материалов соответствуют бюджетному кодексу РФ.

Ранее депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли постановление, согласно которому выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.