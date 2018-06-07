РИАМО - 7 июн. Подмосковные школьники в четверг сдают Государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) по истории, химии, географии и физике, для проведения экзаменов зарегистрировались порядка 33,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В проведении экзамена задействовано 562 пункта проведения экзаменов, оборудованных в соответствии с установленными требованиям. Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдают 33286 человек, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – 77 человек», – говорится в материале.

Как уточняется в сообщении, историю сдают 2303 человек, химию – 7204 человек, географию – 23082 человек, физику – 697 человек.

За ходом проведения экзаменов наблюдают 872 аккредитованных общественных наблюдателя.

Узнать свои результаты школьники смогут не позднее 19 июня.

Основной период ГИА-9 проходит с 25 мая по 29 июня 2018 года. ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).