РИАМО - 7 июн. В честь 80-летнего юбилея подмосковной Ивантеевки в 2018 году планируется благоустроить сквер от Советского проспекта до улицы Дзержинского и городской сад, соседствующий с усадебным комплексом «Вантеево» середины XVIII – начала ХХ века, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

«Сквер и городской сад в центре Ивантеевки являются продолжением благоустроенных в 2016-2017 годах пешеходных зон, выполненных в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Общая площадь благоустройства общественных пространств составит порядка 7 гектаров», – рассказал начальник областной Главархитектуры Владислав Гордиенко.

В сквере, ограниченном Советским проспектом, улицей Дзержинского и Центральным проездом, будет создана новая дорожно-тропиночная сеть, учитывающая нынешнюю конфигурацию пешеходных связей, к которой привыкли местные жители. Кроме того, пространство сквера будет дополнено площадками для спокойного отдыха.

Также проект предусматривает установку современного освещения и городской мебели, на замену устаревшему игровому оборудованию придут новые детские площадки, а в восточной части общественного пространства запланирован фонтан.

Проектируемая территория второго участка между улицей Дзержинского, Детским проездом и улицей Садовая соседствует с церковью Смоленской иконы Божьей Матери и включает в себя общественную территорию вдоль исторической жилой застройки центра города: городской сад, улицу, площадки для отдыха.

«Городской сад образует зону вокруг культурно-досугового центра «Первомайский» с благоустройством территории вдоль Детского проезда вблизи исторической застройки города. Перед проектировщиками стояла задача организации единого пространства с площадками для отдыха различных групп населения. Вблизи памятников архитектуры будет сформирована активная городская среда, привлекательная как для жителей, так и для гостей города», – разъяснил детали проекта главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, благодаря строительству амфитеатра с открытой ареной, предназначенной для музыкальных и иных выступлений, пространство имеет все шансы превратиться в новый центр культурного досуга.