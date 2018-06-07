РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Жители Малаховки городского округа Люберцы пожаловались на аварийное состояние остановочных павильонов в поселке, об этом они сообщили на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

По словам жителей, в их микрорайоне есть проблемы с медициной и торговлей, также людей беспокоит аварийное состояние остановок.

«Ваши замечания по состоянию остановочных павильонов на указанной территории просьба направить нам в директ, по порядку на участках, закрепленных за объектами торговли, в ближайшее время проведем выездное обследование», - написал в комментариях сотрудник территориального управления «Малаховка-Красково» администрации Люберец.

По словам заместителя главы администрации Эдуарда Сигалова, замена остановочных павильонов начинается в августе 2018 года.