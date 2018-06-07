РИАМО - 7 июн. На Боровском шоссе в Западном округе Москвы начинается строительство трех жилых корпусов с подземной автостоянкой на 436 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Инвестор строительства многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: пересечение Боровского шоссе и улицы Чоботовской (ЗАО), получил разрешение на строительство первых четырех этапов реализации проекта», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он уточнил, что в рамках выданного разрешения на строительство АО «Центр-Инвест» сможет возвести три жилых корпуса суммарной площадью 161 тысяча квадратных метров, в том числе 2155 квартир общей площадью 122,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, документ позволяет построить двухэтажную подземную автостоянку общей площадью 15,3 тысячи квадратных метров и емкостью 436 машино-мест.

Помимо жилых корпусов и автостоянки, в состав комплекса войдут детский сад, школа, здание управы района Ново-Переделкино. Общая площадь жилого комплекса на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы будет равна 191 тысяче квадратных метров.

Строительство данного жилого комплекса ведется в рамках инвестиционного проекта, который начал реализовываться в 2005 году при участии департамента инвестиционных программ строительства города Москвы (ДИПС). Объекты социальной инфраструктуры (ДОУ, школа и здание управы) будут введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2021 года и затем переданы городу. Распределение площадей в жилых объектах и автостоянке между инвестором и городом будет осуществляться в соотношении 95% к 5%.

Москомстройинвест является правопреемником ДИПС. Начиная с 2011 года комитет провел работу по исполнению и актуализации 65 инвестиционных проектов, заключенных ранее при участии ДИПС. В результате обеспечена дальнейшая реализация 21 инвестиционного проекта, завершены 14 инвестпроектов, прекращены 29 инвестпроектов, один проект находится в стадии расторжения. По проектам ДИПС введено более 1,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в бюджет столицы направлено более 2,5 миллиардов рублей.

В настоящее время в стадии реализации находятся 15 действующих инвестиционных проектов ДИПС общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.