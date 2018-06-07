РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Во дворах Подольска в ближайшее время начнут проводить рейды и сканировать номера машин, чтобы при выявлении должников, эвакуировать их автомобили, забрать свое имущество можно будет после оплаты долга, сообщил в четверг начальник службы судебных приставов по горокругу Подольск Руслан Нематов.

На пресс-конференции в администрации округа в четверг Нематов и первый замглавы Подольска Эдуард Щепетев рассказали о ситуации с налогами в Подольске и мерах, направленных на оптимизацию сбора задолженностей. По словам Щепетева, задолженность физлиц по имущественному и земельному налогам составляет более 100 миллионов рублей, по транспортному - свыше 500 миллионов рублей. По сравнению с 2017 годом, в этом году задолженность в консолидированный бюджет Московской области увеличилась на 25%. Перед администрацией горокруга стоит задача снизить ее до 18% и собрать 600 миллионов рублей.

«В настоящее время в службе судебных приставов Подольска находится порядка 70 тысяч исполнительных производств. Приобретена программа «Дорожный пристав», с помощью которой во время рейдов в Подольске будут сканировать номера автомобилей во дворах и в режиме онлайн выявлять должников. Имущество должников сразу же с помощью эвакуатора будут отводить на штрафстоянку, вернуть его можно будет только после оплаты долгов. Поэтому советую всем проверить свою задолженность на сайте, это единственный сайт, где можно найти всю достоверную информацию», - сказал Нематов.

Щепетев уточнил, что машины будут эвакуировать при задолженности по налогам, штрафам, кредитам и другим обязательным платежам более 15 тысяч рублей, а возвращать после полной оплаты долга.

Он добавил, что долг физических и юридических лиц по коммунальным платежам на 1 апреля 2018 года составляет 2 миллиарда 900 миллионов рублей. По сокращению долгов будет вестись отдельная работа с физлицами, среди которых есть люди, которые должны до 7 миллионов рублей, и с юридическими, которые при наличии долгов не смогут получать госуслуги в МФЦ и госструктурах. Также будут приняты меры к физлицам-банкротам, у которых остались в собственности земельные участки и недвижимость.