РИАМО – 7 июн. Раз в три года каждому работнику в России предложили давать дополнительный оплачиваемый выходной, потратить который можно только на прохождение диспансеризации, сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский стал одним из авторов законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которые гарантируют работникам предоставление времени для прохождения диспансеризации.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: «хочу - не хочу», «пойду - не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям», - сказал Рязанский в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг.

На практике большинство работников, чьи профессии не связаны с вредными, опасными производствами, пищевой промышленностью, торговлей, образованием и здравоохранением (где осмотры обязательны), диспансеризацию игнорируют. Ведь для посещения медучреждения работникам приходится отпрашиваться у руководства, которое не всегда идет им навстречу, а брать отгул за свой счет и терять в заработке люди не хотят.

«Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года (с такой периодичностью проводится диспансеризация) отгул с сохранением заработной платы», - уточнил Рязанский.

Сейчас законопроект готовится в Государственной Думе к первому чтению. Ориентировочно его рассмотрение назначено на 14 июня.

Всеобщая диспансеризация была введена в 2013 году. На бесплатную диспансеризацию имеют право работающие и неработающие граждане, начиная с 18 лет. Большинство исследований проводят раз в три года, но некоторые - через два года. Например, маммографию для женщин от 39 лет.