РИАМО - 7 июн. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, который наделил Общественную палату региона полномочиями по независимой оценке качества оказания услуг в сфере культуры, здоровья и соцобслуживания, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается дополнить закон «Об общественной палате Московской области» полномочием Общественной палаты Московской области по формированию общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект поддержали большинство депутатов.

Ранее депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли постановление, согласно которому выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.