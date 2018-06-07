РИАМО - 7 июн. В Московской областной думе внесли изменения в закон о регулировании земельных отношений в регионе, которые позволят создавать ресурс с личными кабинетами арендаторов, передает корреспондент РИАМО.

«Основных изменений два, мы считаем их очень важными. Предлагается ввести в законе понятие «личный кабинет арендатора». Личный кабинет - это инновационный проект Московской области в сфере управления имуществом. Это прямой аналог личного кабинета налогоплательщика. Наша задача - создать правовую базу в законе, легитимизировать личный кабинет», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что в регионе заключено более 80 тысяч договоров аренды земли, это как физические, так и юридические лица. Вся переписка ведется в бумажном виде.

«Второе изменение: передать в закон полномочия по установлению публичных сервитутов в полосах отвода региональных дорог для прокладки или перевозки инженерных коммуникаций. Сегодня это полномочия правительства. Полномочия предлагается передать полномочному органу министерства имущественных отношений», - отметил Аверкиев.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.