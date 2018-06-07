РИАМО - 7 июн. Москва планирует присоединиться к введенной в нескольких регионах России системе кинематографических рибейтов, то есть город готов компенсировать отечественным и зарубежным киностудиям часть расходов на съемки фильмов, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Чиновники мэрии Москвы обсуждают возможность присоединения города к программе рибейтов, рассказала «Ъ» ответственный секретарь Московской кинокомиссии и гендиректор «Москино» Светлана Максимченко. Система рибейтов действует в России с 2017 года в Приморье, Астраханской и Калининградской областях, где местные бюджеты возвращают продюсерам от 5% до 20% расходов на съемки в регионе, включая отели, питание, наем людей, оборудования, транспорта», - отмечается в статье.

Заместитель главы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов подтвердил, что меры экономического стимулирования киностудий прорабатываются.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы облегчить съемки для отечественных и международных кинокомпаний», - сказал он.

Результатом должен стать документ, регламентирующий условия возврата продюсерам части расходов и порядок выплат. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов говорят, что дали мэрии необходимые консультации.

«Есть принципиально важная задача — продвижение Москвы как доброжелательного, интересного, безопасного города. Фильмы, вышедшие в кинотеатрах мира, привлекают туристов в города и локации, где они снимались», - объяснил Филиппов.

Чиновники хотят, чтобы через пять лет Москва стала таким же популярным и часто показываемым городом, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Рим и Гонконг, добавил Филиппов.

По словам Сельянова, продюсеров привлекают в регион не только уникальные локации, но и возможность получить финансовые преференции. Однако в качестве кинолокации Москве придется конкурировать с другими городами Восточной Европы, например, Прагой и Минском.

По данным газеты, на последнем Каннском кинофестивале в мае интерес к съемкам в Москве проявили киностудии Lakeshore Entertainment, Patriot Pictures, Imagination Park, телекомпании HBO, Starz, FremantleMedia и CBS, с некоторыми достигнуты предварительные договоренности о съемках, причем на переговорах уже поднимался вопрос рибейта.