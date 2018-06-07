РИАМО – 7 июн. Над Землей 28 июня, 27 и 29 июня магнитосфера будет возбужденной, ожидается магнитная буря первого уровня, передает Газета.ru.

«Магнитные бури, которые классифицируются как события уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым сбоям в энергетических системах, а также оказывать небольшое воздействие на системы управления космическими аппаратами», – говорится в сообщении.

Также в этом случае могут наблюдаться полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Предыдущие магнитные возмущения происходили 2 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная в текущем году буря была зафиксирована в апреле.

Ранее ученые спрогнозировали магнитную бурю второго уровня по пятибалльной шкале на Земле в середине мая.

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