РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Отделения многофункционального центра городского округа Люберцы в связи с предстоящим Днем России меняют режим работы, 12 июня в МФЦ будет выходной, сообщается на официальной странице МФЦ в Instagram.

«В соответствии с постановлением правительства РФ и согласно статьям 95, 112 Трудового кодекса Российской Федерации, в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» 11 июня - предпраздничный день, время работы сокращается на один час с 8:00 до 19:00; 12 июня - День России - праздничный выходной день», - говорится в сообщении.

С 13 июня МФЦ работает в обычном режиме.