РИАМО – 7 июн. Эксперты предупредили интернет-пользователей о том, что в преддверии чемпионата мира по футболу может вырасти число киберпреступлений, к примеру, появились поддельные сайты с предложением дешевых авиабилетов и жилья в городах проведения мундиаля, пишет в четверг газета «Известия».

«Киберпреступники собирают личные данные футбольных болельщиков в преддверии мундиаля и разрабатывают индивидуальные схемы хищения денег. В «Лаборатории Касперского» предупредили о появлении поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья, в Dr.Web также фиксируют рост активности злоумышленников. Схемы рассчитаны в основном на иностранных болельщиков», – говорится в статье.

Преступники используют сомнительные сайты по тематике чемпионата мира по футболу для сбора личных данных болельщиков, сообщили в InfoWatch. Большое количество собранных данных может использоваться для выявления неявных связей между пользователями, определения их интересов и даже маршрутов передвижения.

«Имея такую информацию, мошенники могут сделать пользователям более адресное, привлекательное «предложение». Например, под видом акции для болельщиков конкретной команды или для посетителей конкретного матча. Уровень доверия к таким предложениям изначально выше», – отметил руководитель отдела аналитики InfoWatch Сергей Хайрук.

По его словам, получив такие данные, мошенники могут сравнительно легко похищать средства граждан, а это создает предпосылки для массовых злоупотреблений.

Различные сетевые мошенники уже активизировались: они размещают на своих сайтах официальную символику чемпионата мира по футболу FIFA. На таких страницах всем желающим предлагают участвовать в розыгрышах призов, якобы организованных FIFA, крупными банками и международными инвестиционными фондами.

Смежным видом мошенничества является спам по теме FIFA. Это поддельные сообщения от лица крупных брендов: Coca-Cola, Visa или Международной федерации футбола. В письмо вложены файлы с сообщением о призе, но, чтобы получить его, нужно ввести свои личные данные. Нередко спам-сообщения содержат вирусы, которые могут также получить доступ к личной информации пользователя или парализовать работу компьютера.

Еще одна опасность – появление большого количества поддельных (фишинговых) сайтов с предложением дешевых авиабилетов и жилья в городах проведения мундиаля. Это могут быть поддельные сайты таких популярных сервисов, как Booking.com и Airbnb. Такие схемы рассчитаны на иностранных болельщиков, которые планируют посетить Россию в период чемпионата.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».