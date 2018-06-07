РИАМО - 7 июн. Власти Москвы одобрили осуществление промышленно-производственной деятельности в комплексе нежилых зданий на Краснобогатырской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территорий по адресу: улица Краснобогатырская, владение 42 (ВАО)», – говорится в сообщении.

В настоящее время на указанной территории расположены нежилые здания суммарной площадью свыше 22 тысячи квадратных метров. Их функциональное назначение – административно-деловая деятельность.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, заявитель обратился к ГЗК с намерением внести изменения в ПЗЗ. Данные изменения позволят осуществлять на указанной территории также промышленно-производственную и иную предпринимательскую деятельность. Кроме того, на данной территории допускается размещение объектов складского назначения.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания, добавил он.