РИАМО - 7 июн. Движение по улице Большая Дмитровка в Москве до сих пор ограничено в связи с произошедшим пожаром в здании Дома педагогической книги, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Пожар в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 произошел 6 июня. У здания загорелась кровля. Территорию рядом с горящим зданием закрыли для пешеходов. Горожан и автомобилистов попросили пользоваться другими улицами, чтобы не мешать спецтехнике.

«Дорогу не открыли еще», - сказал собеседник агентства.

Пожар потушили 6 июня в 22:03 на площади 130 квадратных метров. Пострадавших нет. Ликвидация пожара была осложнена из-за сильного ветра, порывы которого усиливались до 12-14 метров в секунду.