РИАМО – 7 июн. Госкорпорация «Ростех» представила первую российскую унифицированную коммуникационную систему – аналог Skype, сообщает в четверг Газета.ru.

«Разработка AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами», – говорится в сообщении.

Защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.

Данная система подойдет для проведения закрытых совещаний и обмена конфиденциальной информацией.