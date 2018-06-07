РИАМО – 7 июн. Госкорпорация «Ростех» представила первую российскую унифицированную коммуникационную систему – аналог Skype, сообщает в четверг Газета.ru.
«Разработка AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами», – говорится в сообщении.
Защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.
Данная система подойдет для проведения закрытых совещаний и обмена конфиденциальной информацией.
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