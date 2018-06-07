РИАМО - 7 июн. Дольщики скандального долгостроя Sky House на Мытной улице в районе Якиманки написали в УВД Центрального административного округа города заявление на генподрядчика стройки ИФСК АРКС, который никак не может закончить строительство объекта, пишет в четверг газета «Коммерсант».

Sky House (145,2 тысячи квадратных метров жилья и офисов) является известным в Москве долгостроем: компания «Олтэр» начала его строительство почти десять лет назад. Среди покупателей квартир в элитном доме числятся известный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, ведущий «Муз-ТВ» Андрей Разыграев, бывшие чиновники и звезды шоу-бизнеса.

«Клиенты просят проверить работу компании в рамках проекта на предмет возможных нарушений своих прав. Покупателей квартир в Sky House беспокоит, что генподрядчик срывает сроки завершения строительства. По имеющейся информации, с октября 2017 года не оплачены работы, выполненные субподрядчиками. Задолженность составляет более 70 миллионов рублей», – говорится в статье.

При этом, отмечают заявители, деньги от застройщика – ООО «Олтэр» (контролируется владельцем MosCityGroup Павлом Фуксом) – АРКС за свою работу получила.

Дольщики утверждают, что бездействие АРКС неоднократно обсуждалось на рабочих совещаниях в мэрии, но вопрос не решается. При этом АРКС параллельно участвует в тендерах на выполнение подрядных работ и с начала 2018 года уже получила госконтракты на 26 миллиардов рублей.