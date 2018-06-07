РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 июн. В подмосковной Балашихе в ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили 63 автомобиля и выявили три нарушения правил перевозки детей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Шестого июня 2018 года на улице Советской в Балашихе сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», в ходе которого было проверено 63 автомобиля, выявлено три нарушения», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.