РИАМО - 7 июн. Поезда на Московском центральном кольце будут ходить с интервалом в 4 минуты, за два года удалось достигнуть максимального числа пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ежедневно МЦК стало перевозить около 400 тысяч пассажиров. Власти города предполагали, что такой цифры можно будет достигнуть через шесть-семь лет. А в итоге максимальную загрузку удалось достигнуть почти за два года.

«Мы стараемся уменьшить разрыв между поездами, увеличить частоту поездов. Перешли на 5 минут, затем мы будем переходить на 4 минуты», – сказал Собянин в эфире Первого канала.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.

Рекордное количество пассажиров за один день «Ласточки» перевезли 16 мая – 450 тысяч человек.