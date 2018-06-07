РИАМО – 7 июн. Согласно исследованию института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), нефть в течение трех лет будет стоить порядка 68 долларов за баррель, пишет в четверг газета «Известия».

«Нефть в 2018-2020 годах в среднем будет стоить 68 долларов США за баррель, на относительно высоком уровне ее поддержит продление сделки ОПЕК+ по заморозке добычи», – говорится в материале.

В 2018 году цена на «черное золото» не опускалась ниже 62 долларов за бочку, а в мае даже пробивала рекордное с 2014 года значение в 80 долларов за баррель, отмечается в статье.

Начиная с этого года наблюдается снижение зависимости российской экономики от цен на сырье, констатируется в прогнозе. В связи с этим довольно дорогая нефть не окажет сильной поддержки курсу рубля. Так, по отношению к доллару российская валюта за три года ослабнет на 4,7%: в 2018 году курс составит 61,1 рубля за доллар, в 2019-м – 63,5 рубля за доллар, в 2020-м – 64 рубля за доллар. При этом ослабление в среднесрочной перспективе будет в 2,5 раза меньше прогнозируемой инфляции за весь этот период.

Укрепление рубля к доллару сдержит действие бюджетного правила, которое предполагает направление всех доходов от продажи сырья свыше 40 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния для накопления «подушки безопасности», пояснил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Он добавил, что до 2020 года не предполагается резких шоков, которые могут существенно повлиять на российскую валюту.

Сейчас цена на нефть держится на высоком уровне из-за конъюнктурных факторов: обострения отношений между США и Ираном и проблем в добыче нефти в Венесуэле, отметил замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его мнению, к 2020 году нефть подешевеет до 59,9 долларов за баррель. При этом курс рубля через три года будет примерно на нынешнем уровне – 63,2 рубля за доллар.