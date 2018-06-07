РИАМО - 7 июн. Видеоинсталляции и 650 плакатов украсят улицы Москвы к 12 июня, также ко Дню России фасад здания Государственной думы оформят декоративными панно, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все декоративные элементы – коллаж из триколора и даты праздника – выполнены в едином стиле. 11 и 12 июня на медиафасадах зданий 8 и 28, домах-книжках 11 и 19 на Новом Арбате, используя энергоэффективные светодиодные прожекторы и светодиоды, состоится трансляция приуроченных к празднику видеороликов с хештегом #МЫРОССИЯ», – сказал Бирюков.

По его словам, верхняя часть зданий на Новом Арбате с наступлением сумерек будет подсвечена триколором. Плакаты появятся на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

Как отметил заммэра, на билбордах размером 3 на 6 метров разместят 300 плакатов, еще 50 плакатов 3,7 на 2,7 метра оформят в формате сити-бордов, 200 плакатов с поздравлением москвичей и гостей столицы можно будет увидеть на остановочных павильонах и 100 – на афишных стендах.

«Ко Дню России фасад здания Государственной Думы оформят декоративными панно, размером 9x10 метров, с изображением карты Российской Федерации. Кроме того, здание украсят десятью флагштоками с триколором высотой 8 метров», - заключил Бирюков.