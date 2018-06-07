РИАМО - 7 июн. Фонд археологических находок, обнаруженных во время благоустройства столичных улиц, пополнили новые артефакты, найденные при проведении работ в Армянском переулке в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Обнаружены многочисленные предметы XVII-XIX веков. Среди находок – фрагменты керамической и стеклянной посуды, печные изразцы, ювелирные изделия религиозного и светского характера. Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава. На щитках перстней-печаток можно рассмотреть рельефные изображения с геральдической символикой и растительными мотивами. На других есть вставки из стекла и серого агата», – сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

За последние годы в столице обнаружили тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений. Это стало возможным благодаря археологическому мониторингу, который сопровождает благоустройство – его ведут на всех строительных площадках с марта по сентябрь.

К каждому новому сезону благоустройства готовятся проектировщики, архитекторы, историки-краеведы, строители и специалисты коммунальных служб, которые определяют, как проводить городской ремонт и благоустройство, чтобы сохранить историческое и культурное наследие Москвы.

Благодаря программе городского благоустройства найдено огромное количество самых разных предметов. Это керамика, посуда, игрушки, украшения, оружие, фрагменты зданий и мостовых, остатки храмового некрополя и даже такие уникальные вещи, как инструмент фальшивомонетчика XVII века.

Все артефакты, найденные во время работ по благоустройству, передают в Музей Москвы, также находки можно увидеть в музее парка «Зарядье», там в основном выставлены артефакты, найденные на территории Китай-города и «Зарядья».

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