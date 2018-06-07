РИАМО - 7 июн. Специалисты в Подмосковье зафиксировали понижение температуры до минус 1,1 градуса в ночь на четверг, в дальнейшем будет становиться только теплее, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение в связи с заморозками в Подмосковье.

«Да, в поселке Черусти были заморозки до минус 1,1 градуса. Больше нигде не было заморозков, в Москве было плюс 5-6 градусов», - сказал Тишковец.

Он отметил, что на этой неделе в Московском регионе не прогнозируются заморозки, температура воздуха будет медленно, но повышаться.