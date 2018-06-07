РИАМО - 7 июн. Новая концертная площадка открывается на крыше павильона ВДНХ «Рабочий и колхозница» 17 июня в рамках проекта «Музыка на крыше», прямо на постаменте знаменитой 24-метровой скульптуры установят сцену и зрительный зал на 300 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музыкальные концерты будут проходить вечерами по четвергам и воскресеньям. По четвергам для любителей классических жанров прозвучат джаз и инструментальная музыка. На воскресных концертах гостей будут знакомить с новыми исполнителями, модными современными трендами и музыкальными жанрами. С крыши павильона «Рабочий и колхозница» зрители смогут насладиться не только музыкой, но и потрясающими видами», – говорится в материале.

Посетителям крыши не стоит бояться дождя – в случае непогоды мероприятия перенесут в лекторий павильона «Рабочий и колхозница».

Проект будет идти с 17 июня по 26 августа. Первый концерт на крыше состоится 17 июня в 20:00. Узнать подробную программу проекта «Музыка на крыше» и приобрести билеты на концерты можно будет в ближайшее время на сайте.

Памятник «Рабочий и колхозница» – шедевр советского и мирового модернизма XX века. Автором концепции скульптуры, созданной для советского павильона Всемирной выставки в Париже в 1937 году, стал архитектор Борис Иофан, а воплотила его замысел Вера Мухина.