РИАМО - 7 июн. В районе села Добрыниха подмосковного Домодедова при строительстве взлетно-посадочной полосы нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Домодедово в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение, что при проведении земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы обнаружен боеприпас времен ВОВ (авиабомба)», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. На месте была выставлена охрана силами ОВД городского округа Домодедово. Вечером боеприпас был уничтожен.