РИАМО - 7 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении на площади 500 квадратных метров в подмосковном городском округе Ступино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне вечером от очевидца диспетчеру ЦППС Ступинского ПСГ поступило сообщение о возгорании складского помещения по адресу: Московская область, городской округ Ступино, улица Транспортная, дом 22.

«По прибытию первого пожарного подразделения ПСЧ-43 в 17:24 произведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит горение внутри склада на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, ближайший дом находится на расстоянии 15 метров. 12 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

В 18:07 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. В 18:21 ликвидация открытого горения. В 19:30 ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет.