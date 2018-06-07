РИАМО - 7 июн. В столице дополнительно выделят 37 новых автомобилей скорой помощи к предстоящему чемпионату мира по футболу, в автомобилях установлено необходимое оборудование для помощи пациенту по пути в больницу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После проведения спортивных мероприятий все автомобили будут задействованы в обеспечении скорой и неотложной медицинской помощи в Москве. Также для медицинского персонала подготовлены специальная униформа, средства радиосвязи, оргтехника, укладки мобильных врачебно-сестринских бригад», – сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Во время турнира в медпунктах и мобильных бригадах будут дежурить более 320 специалистов. В городских учреждениях создан неснижаемый резервный запас лекарств и медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов. Это сделано в соответствии с требованиями FIFA и порядком, утвержденным Минздравом России. В случае чрезвычайных ситуаций есть план лечебно-эвакуационных мероприятий, включая санитарно-авиационную эвакуацию.

Кроме этого, с 1 июня авиамедицинские бригады Центра экстренной медицинской помощи работают круглосуточно. Московские медики прошли обучение английскому языку, курсы по оказанию медицинской помощи в стрессовых и нештатных ситуациях, а также сердечно-легочной реанимации с применением автоматического дефибриллятора.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».