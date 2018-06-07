РИАМО - 7 июн. Лекции об истории и культуре страны, мастер-классы и викторины подготовили в 20 парках Москвы к празднованию Дня России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Праздничные мероприятия организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного Департамента культуры. 12 июня гостей приглашают посетить познавательные лекции об истории и культуре страны, принять участие в мастер-классах и викторинах, освоить зумбу и гавайскую хулу, раскрасить деревянные фигурки достопримечательностей России и сделать многое другое», - говорится в сообщении.

Все мероприятия будут бесплатными. Часть из них пройдет в рамках фестиваля «День России. Московское время.

В саду имени Баумана горожанам предложат собрать пазл высотой около двух метров и шириной порядка трех метров, частями которого станут крупные регионы, города, моря и реки. После праздника карта станет фотозоной для посетителей. Кроме того, в парке запланированы лекции об особенностях отдыха в удаленных уголках страны — на Байкале, Камчатке, в Алтайском крае. Праздничная программа там продлится с 13:00 до 19:00, лекции — с 16:00 до 19:00.

Парад воздушных змеев состоится в Перовском парке с 14:00 до 17:00. Все желающие смогут смастерить змея в цветах российского триколора. Помогать гостям будут опытные мастера, которые предоставят необходимые для работы материалы. Затем по центральной аллее парка пройдет шествие с самодельными воздушными змеями.

Посетителей «Зарядья» приглашают принять участие в мастер-классах по изготовлению картин в технике шерстяной акварели и послушать научно-познавательные лекции, которые пройдут 12 июня с 13:00 до 19:00. Для гостей в парке установят фотобудку с аксессуарами красного-сине-белого цвета.

Всего же посетить праздничные мероприятия можно будет в таких парках как: Парк Горького, «Музеон», «Зарядье», сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», «Сокольники», Перовский парк, «Фили», парк 50-летия Октября, усадьба Воронцово, Таганский парк, Бабушкинский парк, «Красная Пресня», парк Победы на Поклонной горе, Лианозовский парк, Гончаровский парк, Измайловский парк, «Северное Тушино», «Кузьминки», «Садовники», Сиреневый сад, усадьба Кусково, усадьба Царицыно и усадьба Коломенское.

Помимо этого, к празднику в столице подготовили 27 бесплатных экскурсий, посвященных истории и быту Москвы, а также ее знаменитым жителям. Попасть на прогулки можно 10, 11 и 12 июня. На экскурсиях покажут места, связанные с Владимиром Маяковским, расскажут, в какой столичный храм чаще всего заходила Анна Ахматова, а также что хотел, но не смог вывезти Наполеон Бонапарт из Москвы в Париж во время Отечественной войны 1812 года. А в кинотеатрах сети «Москино» 11 и 12 июня будут крутить документальные фильмы о народах России, удаленных уголках страны и животных, которые там обитают.